JO 2021 | Emma Plasschaert pas «fâchée» après sa 4e place: «Mes concurrentes étaient plus fortes»

Malgré une excellente deuxième place lors de la course aux médailles dimanche, Emma Plasschaert quittera les Jeux Olympiques de Tokyo sans la moindre médaille autour du cou. L’Ostendaise a dû se contenter de la quatrième place.

Cinquième au départ dans la baie d’Enoshima, Plasschaert a fait une partie de la course en tête avant d’être dépassée par la Suédoise Josefin Olsson, lauréate de la médaille d’argent.

«Je suis évidemment déçue. C’est dommage qu’une telle prestation dans la course aux médailles ne rapporte rien. Mais je ne peux pas m’en vouloir, mes concurrentes ont navigué à un très haut niveau», a réagi la Belge.

Régulière tout au long de la semaine, la championne du monde 2018 a connu un jour sans vendredi qui s’est payé cash au décompte final. «C’était une journée où mes points faibles ont été mis en évidence. En voile, il faut pouvoir être bon dans tous les domaines. Si je peux m’attaquer à ces faiblesses et m’améliorer, alors je serai sur la bonne voie.»

À 27 ans, Plasschaert vivait ses premiers Jeux Olympiques et la différence d’expérience s’est faite ressentir par rapport à ses concurrentes. «Anne-Marie (Rindom, NDLR) a remporté le bronze à Rio et a été trois fois championne du monde. Marit Bouwmeester était championne olympique en titre et Josefin Olsson avait déjà participé deux fois aux JO. Elles ont toutes de l’expérience. Je ne peux pas être fâchée avec ma quatrième place. Pour des premiers JO, c’est une solide prestation. Les autres étaient simplement plus fortes.»

La native d’Ostende pourra cependant se consoler avec la médaille d’or de son compagnon, l’Australien Matt Wearn, en Laser. «Nous nous sommes vus brièvement samedi et c’était un moment rempli de joie. Cela compense un peu cette quatrième place.»

Plasschaert va désormais prendre quelques semaines de repos et pourrait participer aux championnats du monde fin novembre à Oman.