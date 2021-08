JO 2021 | L’Australien Wearn sacré en Laser, Scheidt échoue

L’Australien Matt Wearn, déjà assuré du titre avant l’ultime régate, est devenu champion olympique de Laser dimanche aux JO de Tokyo, le Brésilien Robert Scheidt, double champion olympique et de retour à 48 ans, ayant échoué dans sa quête d’une incroyable 6e médaille.

Wearn succède à son compatriote Tom Burton, titré en 2016 à Rio.

L’ultime manche est revenue au Français Jean-Baptiste Bernaz qui a donc fini en beauté ses 4e Jeux mais n’a pu décrocher une médaille après laquelle il court depuis quatre éditions, ayant échoué à la 5e place à Rio.

À Enoshima, sous un soleil de plomb et à portée de vue des baigneurs dominicaux ayant envahi la plage, le suspense était encore entier pour l’argent et le bronze.

Toujours en tête, Bernaz a «même été virtuellement médaillé de bronze», a-t-il assuré de retour à terre, «mais je n’ai aucun regret, j’ai juste peut-être parfois manqué un peu de lucidité».

C’est finalement le Croate Tonci Stipanovic qui comme à Rio décroche l’argent, devancé une fois de plus par un Australien. Le Norvégien Hermann Tomasgaard complète le podium.

Le Brésilien Robert Scheidt, l’un des plus beaux palmarès de la voile olympique (2 titres en Laser en 1996 et 2004), de retour à 48 ans, a échoué dans sa quête d’une 6e médaille, terminant au 8e rang.

Chez les femmes, en Laser Radial, le titre est revenu à la Danoise Anne-Marie Rindom, devant Josefin Olsson et la Néerlandaise Marit Bouwmeester.

La Belge Emma Plasschaert finit au pied du podium.

Place à Burling

En Finn, le Britannique Giles Scott, champion olympique à Rio, est bien parti pour réaliser le doublé, en tête dimanche soir. Successeur de l’autre Britannique Sir Ben Ainslie, dans cette série qui disparaîtra du programme des JO de Paris-2024, il se présentera avec une belle avance dans la medal race mardi.

Lundi, place aux finales de 49er hommes et femmes et à la suite des régates de 470 hommes et femmes, les Nacra 17 ayant une journée de repos avant leur course à la médaille mardi.

L’homme à suivre a pour nom Peter Burling: le surdoué néo-zélandais de 30 ans, titré à Rio en 2016 et depuis lors double vainqueur de la Coupe de l’America, est en tête avec Blair Tuke et vise le doublé.

La paire pourrait décrocher une 3e médaille olympique après l’argent décroché en 2012 à Weymouth. Mais les équipages britannique et espagnol les talonnent de seulement 2 points.