Covid: la Belgique place la Sicile, la Sardaigne et plusieurs régions françaises en rouge

L’Italie, la France, le Danemark et la Grèce sont concernés dans la dernière mise à jour belge.

Jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a émis ses recommandations hebdomadaires. On pouvait y voir que la Wallonie reste en orange et que la France et la Grèce virent au rouge (carte).

Ces recommandations sont globalement suivies par les autorités belges qui mettent à jour ce dimanche les zones rouges, c’est-à-dire les «régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection». Quatre pays sont concernés par ce passage au rouge dans certaines de leurs régions:

Danemark: Central Jutland, Faroer

France: Ile-de-France, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Grèce: Central Macedonia, Western Macedonia, Western Greece, Péloponnèse.

Italie: Sicile, Sardaigne.

Ces changements entreront en vigueur mercredi prochain.

Concrètement, cela veut dire que si vous revenez d’une de ces régions à partir de mercredi et que vous n’êtes pas totalement vacciné ou que vous n’avez pas eu le Covid-19 lors des six derniers mois, un test PCR sera nécessaire à votre retour:

La liste complète des zones reconnues comme oranges et rouges par les autorités belges se trouve sur https://www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/