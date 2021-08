Défaite historique, des athlètes affamés par les médailles, tour de piste réussi: tout ce qu’il ne fallait pas louper cette nuit à Tokyo

Ce dimanche a été riche en performances aux JO de Tokyo.

Coté belge

Bonnes nouvelles pour commencer la journée: Kevin Borlée et Jonathan Sacoor se sont qualifiés pour la demi-finale du 400m individuel. Le premier a fini aisément à la deuxième place de sa série tandis que le jeune Belge a terminé à la troisième position de la sienne pour ses premières Jeux. La demi-finale se disputera lundi aux alentours de 13h05, heure belge.

À l’international

En hockey, les Pays-Bas se sont fait éliminer par l’Australieau stade des 1/4 de finale, une première depuis Los Angeles 1984. De son côté, l’Allemagne a sorti l’Argentine, tenant du titre.

En natation, Caeleb Dressel n’en fini plus d’impressionner. Véritable star de ce début de JO, l’Américain a récupéré sa quatrième et cinquième breloque en or. La première de la journéesur le 50m libreet sa seconde en relais surle 4x100m 4 nages.

Du côté féminin, c’est l’Australie qui a remporté le relais 4x100m 4 nages. Cette victoire permet à Emma McKeon de remporter déjà sa septième médaille sur ces JO et sa quatrième en or.

L’Américain Finke s’est offert un doublé 800 m-1500 mà seulement 21 ans.

En BMX freestyle, Logan Martin et Charlotte Worthingtonsont les premiers médaillés en or de l’histoire.

Enfin en athlétisme, c’est la Chinoise Gong Lijiao qui s’est emparée de l’orau lancer du poids.