JO 2021 | Quatrième titre pour le gargantuesque Caeleb Dressel, vainqueur du 50m libre

Caeleb Dressel s’est offert une quatrième médaille durant les Jeux Olympiques de Tokyo. L’Américain a dominé dimanche le 50m libre.

Dressel s’est imposé en 21.07, nouveau record olympique, effaçant des tablettes le chrono de 21.30 réalisé par le Brésilien Cesar Cielo à Pékin en 2008. Le Brésilien détient également le record du monde en 20.91.

Dressel, 24 ans, s’était déjà adjugé le 100m libre et le 100m papillon en individuel et le relais 4x100m libre. Il disputera encore le 4x100m quatre nages plus tard dimanche. Aux Jeux de Rio de Janeiro, en 2016, il avait été titré sur 4x100m libre et 4x100m quatre nages.

Le Français Florent Manaudou a pris la deuxième place en 21.55, le Brésilien Bruno Fratus s’est emparé du bronze en 21.57.