JO 2021 | Jonathan Sacoor poursuit sa route sur 400m: «L’objectif est atteint»

Jonathan Sacoor s’est qualifié dimanche pour les demi-finales du 400m des Jeux Olympiques de Tokyo grâce à sa troisième place dans sa série en 45.41.

Après la course, Sacoor a eu besoin de temps pour récupérer. La chaleur dans le Stade Olympique a exigé beaucoup de son corps. «Pour courir, les conditions sont bonnes, les jambes sont bien échauffées, mais avant et après, c’est terrible. Ce n’était pas facile, mais l’objectif est atteint. Et la chaleur vaut pour tout le monde.»

+ LIRE AUSSI |Kevin Borlée et Jonathan Sacoor se qualifient facilement pour les demi-finales du 400m

Sacoor n’a pas tout donné dans sa série afin d’épargner ses forces. «C’était contrôlé, mais évidemment, il ne s’agissait pas d’un jogging. Les 100 derniers mètres étaient très rapides, car je devais terminer dans le top trois, donc à la fin j’ai encore donné un coup supplémentaire.»

Sacoor a décroché son ticket pour les demi-finales, mais il ne compte pas en rester là. «Je rêve toujours de la finale. Dans chaque course, le top trois est mon objectif. Je suis aux Jeux Olympiques, je ne vais pas dire maintenant que je suis satisfait de cela.»