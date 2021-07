JO 2021 | Claire Michel, la récompense après le calvaire

Comme l’ensemble des Belgian Hammers, Claire Michel termine donc ses deuxièmes Jeux olympiques sur une bonne note. Et ce, quelques jours seulement après avoir fondu en larmes, et blessée, lors de l’épreuve individuelle.

Touchée au mollet gauche trois semaines avant son départ pour le Japon, la Bruxelloise avait marqué les esprits en terminant sa première course de la semaine sur une jambe.

«Honnêtement, j’étais très surpris par ce qu’il s’est passé mardi, raconte la triathlète. La douleur est revenue à un moment où je ne m’y attendais pas. Je courais sous contrôle, sans forcer, et ça a lâché d’un coup. Tout de suite, j’ai su que ce serait compliqué de poursuivre mon effort mais je voulais absolument terminer la course. D’abord, par respect pour ces Jeux qui ont été organisés dans un contexte très particulier. Et ensuite, pour moi, parce que je voulais absolument me prouver que je pouvais y arriver.»

Certainement influencée par une première expérience olympique (2016) qu’elle n’avait pas pu mener à son terme - elle avait été arrêtée par les organisateurs après avoir été doublée -, la Bruxelloise souhaitait aussi «mettre un point final» à une olympiade douloureuse durant laquelle elle s’est fracturé la rotule gauche.

«Depuis lors, des gens m’envoient des messages et des triathlètes viennent me dire qu’ils penseront à moi la prochaine fois qu’ils auront du mal dans une course, explique celle qui est devenue par la force des choses un symbole de l’esprit olympique. Mais personnellement, je ne pense pas avoir fait quelque chose d’héroïque. J’ai juste voulu terminer ma course. Et tant pis si j’étais la dernière. Pour moi, l’important était ailleurs.»