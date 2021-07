Débrief des JO: 6 choses à retenir ce samedi

Sixw choses à retenir de cette journée des Jeux olympiques en un seul article.

1) Pas de troisième médaille mais...

Pour la première finale olympique du relais 4x400 mixte, la Belgique pouvait prétendre à une médaille. Malheureusement, nos compatriotes n’ont su faire mieux qu’une cinquième mais Imke Vervaet, qui a remplacé en dernière minutes Cynthia Bolingo, Camille Laus, Dylan et Kevin Borlée ont battu le record de Belgique de la discipline. Une petite consolation.

2) Place d’honneur pour les Belgian Hammers

L’équipe nationale belge de triathlon a pris la cinquième place du relais mixte. Après une semaine agitée, les Belgian Hammers peuvent nourrir quelques regrets.

+ LIRE AUSSI |Les Belgian Hammers à la 5e place du relais mixte

3) Couckuyt, Zagré et Crestan au top, Claes et Broeders déçoivent

Bilan mitigé pour nos athlètes ce samedi. Si Paulien Couckuyt, Anne Zagré et Eliottt Crestan ont réussi à se qualifier pour les demi-finales dans leur catégorie. En revanche, Hanne Claes et Ben Broeders n’ont pas eu la même chance, puisqu’ils sont déjà éliminés.

4) Concours déjà terminé pour Lara de Liedekerke

Lara de Liedekerke a déclaré forfait pour la suite du concours complet d’équitation en raison de la blessure de son cheval, Alpaga d’Arville. Elle occupait la 48e position du classement général après le dressage.

+ LIRE AUSSI | Lara de Liedekerke forfait pour la fin du concours complet, son cheval blessé

5) Simone Biles encore forfait

Après avoir renoncé aux finales du concours par équipes et du concours individuel, Simone Biles ne participera pas non plus aux finales par agrès ce dimanche en gymnastique.

LIRE AUSSI | Simone Biles forfait pour les finales de dimanche

6) Elaine Thompson-Herah reine du 100m, Djokovic roi de la loose

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a remporté sa deuxième médaille d’or consécutive sur 100 m en battant le record olympique. De son côté, Novak Djokovic ne décrochera pas la moindre médaille à Tokyo. Le numéro 1 mondial a été battu par l’Espagnol Pablo Carreno dans le match pour la médaille de bronze en simple messieurs. Le Serbe a ensuite déclaré forfait pour le double mixte.