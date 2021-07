La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a remporté le 100m dames et battu le record olympique en 10.61

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah a remporté sa deuxième médaille d’or consécutive sur 100 m samedi aux Jeux olympiques de Tokyo, assortie du deuxième chrono le plus rapide de l’histoire en 10 sec 61 (vent -0,6 m/s). Elle a devancé ses compatriotes Shelly Ann Fraser-Pryce (10.74), titrée sur la ligne droite en 2008 et 2012, et Shericka Jackson (10.76), pour un triplé jamaïcain.