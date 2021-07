Clasica San Sebastian: la Néerlandaise Van Vleuten s’impose trois jours après son titre olympique du chrono

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar Team) a remporté samedi la 3e édition de la Clasica San Sebastian (WorldTour) cycliste. Trois jours après son titre olympique du contre-la-montre, elle a devancé l’Américaine Ruth Winder et l’Italienne Tatiana Guderzo au terme d’une course agitée et marquée par la pluie au Pays basque. Aucune Belge n’était au départ.

Van Vleuten, 38 ans, succède à l’Australienne Lucy Kennedy, lauréate en 2019. La course a été annulée en 2020. Mercredi, la Néerlandaise a quitté le Japon dans la foulée de son sacre olympique et n’a visiblement pas trop souffert du décalage horaire. Elle s’est détachée dans le redoutable Alto de Murgil, traditionnel juge de paix de la course, pour s’imposer avec 36 secondes d’avance sur Winder.

«Je me sens quand même un peu fatiguée», a concédé celle qui a aussi remporté l’argent sur la course en ligne. «J’ai un peu moins bien dormi. La pluie et le parcours ont rendu la course compliquée. Mais l’équipe a travaillé si dur pour moi que je devais finir le job.»

C’est la Néerlandaise en personne qui a demandé de pouvoir s’aligner sur la classique espagnole. «Quand j’ai su qu’il y avait un vol le mercerdi soir, j’ai demandé à mon équipe si je pouvais être au départ. Ce n’est pas difficile d’être motivée par un tel rendez-vous. J’adore le Pays basque et le parcours. C’est également une course importante pour notre équipe et je connais bien l’organisateur.»