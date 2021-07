JO 2021 | Cynthia Bolingo au départ du relais 4x400m mixte avec Camille Laus, Dylan et Kevin Borlée

Incertaine à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Cynthia Bolingo sera au départ de la finale du relais 4x400m mixte aux Jeux Olympiques de Tokyo samedi à 14h35 heure belge. Bolingo sera accompagnée de Camille Laus, Dylan Borlée et Kevin Borlée.

Par rapport à la série, Jacques Borlée et Carole Bam ont effectué trois changements avec Imke Vervaet remplacée par Cynthia Bolingo et Alexander Doom et Jonathan Borlée, remplacés par Dylan et Kevin Borlée.

Le relais belge s’était qualifié pour la finale vendredi en signant le troisième temps de sa saison en 3:12.75, battant par la même occasion le record de Belgique. La Belgique s’élancera depuis le couloir 8.

Samedi, la fédération belge d’athlétisme (LRBA) avait également vu sa réclamation concernant la réhabilitation des États-Unis et de la République dominicaine être rejetée.

Vendredi à l’issue de la première série, les Etats-Unis qui étaient arrivés 1ers (3:11.39) avaient été déclassés. Le passage du premier relais avait été effectué hors zone. Après réclamation de la délégation américaine, il est apparu «que l’athlète (Lynna Irby) n’avait pas été placée à une position correcte» par le responsable a précisé le jury d’appel dans son communiqué publié samedi à 0h54 heure de Tokyo.

Une demi-heure plus tôt, c’est la République dominicaine qui avait retrouvé sa 2e place gagnée à l’arrivée (3:12.74). Les images vidéo ont montré que l’athlète accusée de s’être mal positionnée n’avait en réalité commis aucune faute et que son changement de place pour occuper la bonne position n’avait gêné aucune équipe adverse.