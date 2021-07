JO 2021: les Belgian Hammers à la 5e place du relais mixte

Après une semaine agitée, l’équipe nationale belge de triathlon a pris la 5e place lors de l’épreuve du relais mixte de ce samedi matin.

En clôturant l’épreuve olympique du relais mixte en 1h24’36’’, les Belgian Hammers termine à la 5e place d’une course remportée 55 secondes plus tôt par le Royaume-Uni.

Également devancés par les États-Unis, en argent, la France, en bronze, et les Pays-Bas, 4e, les triathlètes belges (Claire Michel, Valery Barthelemy, Marten Van Riel et Jelle Geens) ont manqué le podium de 32 secondes.

«Notre sentiment est mitigé, explique Claire Michel à l’issue de la course. D’une part, nous sommes déçus de repartir bredouille mais d’autre part, on n’a rien à se reprocher car on a donné le maximum de nous-mêmes.»

Sans doute victime d’un vivier encore un peu trop limité, le relais belge, 8e au classement mondial, en termine avec une semaine agitée au cours de laquelle Jelle Geens a été contraint au forfait en individuel et Claire Michel s’est notamment blessée au mollet durant sa course en individuel de mardi.