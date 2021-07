L’Islande enregistre un nombre important de nouveaux cas

L’Islande avait levé toutes ses restrictions à la fin du mois de juin après 15 mois de distance sociale, de port du masque et d’autres mesures sanitaires.

L’Islande a enregistré plus de 100 nouvelles contaminations au coronavirus par jour durant quatre jours consécutifs, selon les données des autorités sanitaires vendredi.

Ce nombre peut paraître peu élevé comparé à d’autres pays mais il reste inquiétant pour cet Etat insulaire aux 360.000 habitants.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 280,6 sur 14 jours et se rapproche du pic atteint en octobre 2020. Il y avait alors 292 cas pour 100.000 habitants.

Le pays n’avait connu avant cela que deux jours avec plus de 100 nouvelles contaminations en une journée: une fois en mars et une autre en octobre 2020, selon la radio RUV.

L’Islande avait levé toutes ses restrictions à la fin du mois de juin après 15 mois de distance sociale, de port du masque et d’autres mesures sanitaires. Mais de nouvelles restrictions ont été à nouveau décrétées il y a quelques jours. Les bars et les clubs doivent fermer à minuit et les événements sont limités à 200 participants. En outre, le port du masque à l’intérieur est obligatoire, de même qu’une distance d’au moins un mètre.