VIDÉO | Après Jodoigne, de spectaculaires effondrements à Jauche

À la suite des inondations, on a également constaté des effondrements dans des champs à Orp-Jauche. Reportage.

D’importants effondrements ont été observés dans des champs situés à Orp-Jauche (province du Brabant wallon), à la suite des inondations qui ont frappé le pays et alors que pareils phénomènes avaient également été constatés déjà non loin de là, à Jodoigne.

Comment expliquer de tels effondrements, pour le moins spectaculaires? Pour voir cela de plus près et pour tenter de comprendre à la source, on s’est rendu plus particulièrement rue de Folx-les-Caves, à la sortie de Jauche, après avoir constaté que le trou de la rue d’En Haut avait été remblayé.

