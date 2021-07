JO 2021 | «Mission accomplie» pour le relais mixte finaliste qui «rêve de monter sur le podium»

Troisième sur la ligne d’arrivée, la Belgique a finalement remporté la première série de l’histoire olympique du relais mixte du 4X400 mètres, vendredi soir à Tokyo. Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus et Jonathan Borlée, dans cet ordre, se sont qualifiés pour la finale de samedi soir. Arborant des maillots qui rappelaient ceux utilisés en 1964 lors des premiers JO de Tokyo, ils ont au passage mis à jour les tablettes nationales en courant en 3:12.75 (AR: 3:14.22).

«Mission accomplie», a déclaré Jonathan Borlée qui avait été prévenu mardi qu’il serait le dernier relayeur. À la surprise générale il s’est relevé sur la fin de la course et a été dépassé sur la ligne par l’équipe de la République dominicaine arrivée deuxième derrière les États-Unis. Mais ces deux formations ont été disqualifiées. «J’ai tout de suite vu que les États-Unis étaient disqualifiés, la 2e relayeuse a pris le témoin hors zone. J’ai regardé l’écran et j’ai vu qu’on était facile dans les trois premiers et j’ai relâché dans les 40 derniers mètres.»

«À titre personnel j’ai encore mal au tendon. J’ai fait une croix sur le fait de me sentir à 100%, malgré cela je fais une belle course (remontant une place). Avec l’absence des Etats-Unis et de la République dominicaine, l’idée d’un podium n’est pas fantaisiste. «La course sera très ouverte demain» juge Jonathan Borlée. «Mais il y a une belle densité. La moindre erreur peut se payer cher.»

«En finale, on partira avec le rêve de monter sur le podium. On ne démarre pas se disant qu’on va finir 4e, 5e ou 6e», avança de son côté Camille Laus.

Alexander Doom a eu la responsabilité de lancer la course au couloir 2. «Ce n’était pas évident, mais tout s’est bien passé. Et à l’arrivée on se qualifie et on bat le record de Belgique. On ne peut pas rêver de mieux. J’avais pour consigne de rester aussi près que possible des Américains. Maintenant, il y a une opportunité en finale. Il faudra essayer de la saisir.»

Camille Laus était ravie de l’issue de la course «mais aussi de mes sensations. Je retrouve ma foulée et je sens que maintenant que j’atteins mon pic de forme.»

La composition de l’équipe belge en finale n’est pas connue. Les présences de Kevin Borlée qui courra dimanche le 400 m individuel et de Cynthia Bolingo, qui s’est blessée récemment, reste des inconnues. «C’est le coach (Jacques Borlée) qui décidera. quoi qu’il arrive on aura une bonne équipe demain.»