JO 2021 | Nikola Mektic et Mate Pavic champions olympiques en doubles messieurs

La logique a été respectée vendredi sur le court central du Park de tennis d’Ariake. Les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic, têtes de série N.1, ont remporté la finale du double messieurs des Jeux Olympiques de Tokyo grâce à une victoire 6-4, 3-6, 10/6 contre leurs compatriotes Marin Cilic et Ivan Dodig.

Pavic et Mektic, respectivement premier et deuxième au classement ATP de la discipline, ont fait parler leur expérience dans le super tie break remporté 10/6.

Ce titre olympique vient concrétiser une nette domination de la paire croate cette saison sur le circuit ATP. En effet, Pavic et Mektic, qui évoluent ensemble depuis le début de l’année, ont remporté la bagatelle de 8 titres en 2021, dont Wimbledon et les Masters 1000 de Miami, Monte-Carlo et Rome.

Pavic avait déjà remporté deux autres titres du Grand Chelem, un avec l’Autrichien Oliver Marach à l’Open d’Australie (2018), l’autre avec le Brésilien Bruno Soares à l’US Open (2020).

C’était la troisième fois depuis le retour à part entière du tennis au programme olympique, en 1988 à Séoul, qu’une finale était disputée par une seule et même nation. Les Russes Elena Dementieva et Dinara Safina se sont rencontrées en finale du simple dames à Pékin en 2008, à l’instar du double mixte à Rio en 2016, trusté par les paires américaines composées de Bethanie Mattek-Sands/Jack Sock et Venus Williams/Rajeev Ram.

En début de programme, le match pour la médaille de bronze a vu les Néo-Zélandais Marcus Daniell et Michael Venus s’imposer 7-6 (3), 6-2 contre les Américains Austin Krajicek et Tennys Sandgren, apportant à la Nouvelle-Zélande la première médaille de son histoire en tennis.