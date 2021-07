JO 2021 - Pas de 3e titre olympique consécutif pour Teddy Riner, médaillé de bronze

Teddy Riner ne décrochera pas un 3e titre olympique consécutif en +100 kg. Le judoka français a été battu sur waza-ari au golden score par le Russe Tamerlan Bashaev en quarts de finale des Jeux de Tokyo vendredi au Nippon Budokan.

Champion olympique des +100 kg en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, Teddy Riner, 32 ans, aurait pu devenir en cas de victoire finale le second judoka de l'histoire à décrocher trois médailles d'or d'affilée. Mais le Japonais Tadahiro Nomura restera le seul à avoir été triple champion olympique, lui qui a décroché l'or en - 60 kg, en 2000, 2004 et 2008. Le colosse français peut désormais viser au mieux la médaille de bronze. Teddy Riner, dix fois champion du monde, était arrivé à Tokyo dans l'incertitude, en raison d'une blessure contractée il y a cinq mois au ligament croisé du genou gauche, une blessure seulement révélée récemment.

La star française accroche une médaille

Le judoka français Teddy Riner, vainqueur de son combat pour la troisième place face au Japonais Hisayoshi Harasawa après avoir auparavant été battu en quart de finale, a pris vendredi la médaille de bronze du tournoi des JO de Tokyo, dans la catégorie des +100 kg.

Double champion olympique en 2012 et 2016, Riner a connu une terrible désillusion avec sa défaite en quart de finale contre le Russe Tamerlan Bashaev. Mais avec le bronze, il ajoute une quatrième médaille à sa collection olympique après ses deux ors et son bronze de 2008 à Pékin.