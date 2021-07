Halima a donné naissance à 9 bébés: «Il me faut 100 couches et six litres de lait par jour»

Halima Cissé et son mari Kader Arby avec l’un de leurs nonuplés. Simon Ashton for MailOnline

Halima Cissé a accouché en mai dernier du nombre record de neuf bébés. Près de trois mois plus tard, la jeune maman a donné de ses nouvelles au Daily Mail.

C’était le 5 mai dernier. Halima Cissé, une Malienne de 26 ans, accouchait de nonuplés (neuf bébés), battant le record du monde précédemment établi par Nadya Suleman, une Américaine qui avait donné naissance à huit enfants, en 2009.

Il a fallu 20 minutes pour que les neuf bébés, cinq filles et quatre garçons, naissent avec neuf membres du personnel médical présents.

Les nouveau-nés pesaient entre 500 grammes et 1 kilo à leur naissance. Depuis lors, ils sont «sous surveillance jusqu’à ce qu’ils aient atteint un poids mature».

Près de trois mois après l’accouchement, la jeune maman s’est confiée à nos confrères anglais du Daily Mail. Halima est revenu pour eux sur ce jour très spécial. «Ce fut un choc total quand j’ai découvert que j’avais neuf bébés, parce que je pensais que ça allait être sept».

Au moment d’accoucher, la jeune femme n’avait pas l’esprit tranquille. «Alors que les bébés sortaient, il y avait tellement de questions qui me traversaient l’esprit. J’étais très conscient de ce qui se passait et j’avais l’impression qu’un flot incessant de bébés sortait de moi», avant de poursuivre, «ma sœur me tenait la main, mais tout ce à quoi je pouvais penser était de savoir comment je m’occuperais d’elles et qui allait m’aider?»

Halima n’a pas encore totalement récupéré de l’accouchement. Elle est trop fatiguée pour s’occuper d’eux et passe la plupart de ses journées à dormir et à regarder la télévision. Elle rend cependant visite deux fois par jours à ses bébés, pendant 30 minutes maximum, afin de «se lier» avec eux.

100 couches et 6 litres de lait par jour

L'unité de soins intensifs où l'équipe médicale s'occupe des nonuplés de Halima Cissé Simon Ashton S'occuper de neuf bébés n'est pas de tout repos. Ils sont nourris toutes les deux heures, buvant au total six litres de lait maternisé par jour. Ils consomment 100 couches sur la journée, qui sont changées toutes les deux heures. Jusqu'à présent, la facture des soins pour le traitement des bébés a coûté plus d'un million d'euros, payée par le gouvernement malien.

Halima Cissé se dit très reconnaissante envers l’équipe médicale qui prend soin de ses nonuplés. «Donner naissance à un enfant est déjà assez difficile, mais en avoir neuf est inimaginable. C’est incroyable la quantité de travail qu’il faut pour s’occuper d’eux. (...) Heureusement, je n’ai pas besoin de me lever la nuit si les bébés commencent à pleurer, car les infirmières s’occupent de tout cela, alors je parviens à dormir suffisamment. J’ai la chance d’être en vie et d’avoir tout ce soutien», a-t-elle confié.

«Leur santé s’est considérablement améliorée»

Le professeur Yousef Aloui (au centre) et Halima Cissé (à sa droite) entourés par une partie de l'équipe médicale qui s'occupe des bébés. Simon Ashton Comment se portent les nonuplés actuellement? Près de trois mois après leur naissance, le professeur Yousef Aloui, chef de l'équipe médicale de Halima Cissé, rassure. «La santé de certains des bébés s'est considérablement améliorée et tous les neuf n'ont pas besoin d'être en soins intensifs. Mais nous les gardons là jusqu'à ce qu'ils soient tous plus forts et pour les aider à créer des liens.»

Le plus lourd des nonuplés pèse maintenant un peu plus de 3 kilos et le plus léger, qui est constamment nourri par voie intraveineuse, environ 1,5 kilo.