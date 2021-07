JO 2021 | Isaura Maenhaut et Anouk Geurts glissent à la 17e position générale après leur 16e place dans la 9e régate

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont ponctué leur troisième journée de compétition en skiff 49er FX à la 17e place générale.

Le duo belge a perdu deux rangs après avoir terminé à la 16e place la 9e régate de cette épreuve de voile aux Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi sur le plan d’eau de Kamakura.

Après une belle 2e place dans la 7e régate, leur meilleur résultat de la compétition, les Belges n’ont pas pu confirmer en prenant successivement les 17e et 16e places des deux courses suivantes.

Au classement général, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts sont 15e avec 95 points. Les Britanniques Charlotte Dobson et Saskia Tidey sont passées de la première à la quatrième place après avoir pris la 15e place de la dernière régate.

Tout profit pour les Néerlandaises Annemiek Bekkering/Annette Duetz, désormais en tête avec 41 points. Elles devancent d’un rien les Espagnoles Tamara Echegoyen Dominguez/Paula Barcelo Martin (42) et les Brésiliennes Martine Grael/Kahena Kunze (47). Dobson/Tidey restent en embuscade (48).

Trois régates sont encore au programme samedi avant la course aux médailles qui se tiendra lundi et qui rassemblera les dix meilleurs et où les points seront doublés.