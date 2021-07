Ducasse d'Ath : des groupes pédestres de sortie aussi

Des groupes pédestres vont accompagner les géants lors de la ducasse «alternative» à Ath, le 22 août prochain.

La ducasse d’Ath 2021 va complètement sortir de son canevas traditionnel. On sait que les autorités communales ont annoncé la mise en place d’un «plan B», avec la sortie (séparément) des géants traditionnels, durant quelques heures le 4e dimanche d’août, et selon des itinéraires totalement différents de celui emprunté par la traditionnelle procession dominicale.

L’association «Rénovation du cortège», qui gère avec dynamisme la figuration au sein du cortège, confirme ce vendredi que des groupes pédestres vont accompagner les géants, ici et là dans la banlieue athoise, lors de cette ducasse qui risque non pas de rassembler, mais plutôt de diviser.

«Les Autorités communales, qui ont l’organisation de la Ducasse dans leurs compétences, ont proposé à l’ASBL Rénovation du Cortège la mise à disposition des groupes pédestres pour ce plan B» indique Rénovation dans un communiqué. «Réunis en assemblée générale exceptionnelle, les membres de Rénovation du Cortège ont débattu pour analyser la pertinence et les points positifs de cette possibilité, validée par les autorités communales et la police.»

«Tout d’abord, les chars ne pouvant circuler sur certaines voiries que les différents “cortèges” emprunteront, il était donc impossible de les intégrer dans cette version de la ducasse. Ensuite, afin de permettre une meilleure circulation de ces “cortèges” et non pas une agglutination autour d’un géant, proposer une logique groupe pédestre – géant – fanfare semblait plus cohérente. Dans une large majorité, l’ASBL Rénovation du cortège s’est donc prononcée en faveur du plan B proposé par les Autorités communales et donc aussi en faveur de la participation de certains groupes de figurants.»

On sait par exemple que les Bleus escorteront Samson, le groupe du Canon Ambiorix ou encore le groupe des Dix-neuf communes Goliath et Madame.

«Chaque membre de l’ASBL aurait évidemment souhaité faire sortir l’ensemble des figurants, mais cela n’est pas possible. Mais Rénovation estime que la figuration fait partie intégrante de la ducasse, différente ou traditionnelle. Ainsi, l’ASBL voulait, comme la ville, les fanfares et les groupes de porteurs, participer à l’effort collectif pour faire revivre notre folklore… même différemment.»

Refus? Pas de sanction

«On peut facilement imaginer que certains figurants des groupes pédestres ne se sentent pas à l’aise dans cette configuration» indique Rénovation. «L’ASBL Rénovation du Cortège tient à insister sur le fait que les personnes qui décident de faire l’impasse sur cette édition 2021 ne seront pas lésées et rentreront toujours en compte pour la ducasse 2022 que tous espèrent dans sa configuration traditionnelle, avec les chars et l’ensemble des acteurs.»

Pas de «buvette»

L’association précise encore qu’il n’y aura pas de «buvette» cette année lors des essayages. «Si les essayages et les répétitions auront bien lieu cette année, l’ASBL a décidé de ne pas tenir de buvette cette année. Tout d’abord afin de ne pas proposer de rassemblement dans un lieu assez fermé. Mais aussi en solidarité avec le secteur horeca qui a particulièrement souffert de la crise du Covid.»