JO 2021 | Isaura Maenhaut et Anouk Geurts, 2e de la 7e régate, 14e au général en 49er FX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont pris la 2e place de la 7e régate de l’épreuve de skiff 49er FX des épreuves de voile aux Jeux Olympiques de Tokyo sur le plan d’eau de Kamakura.

Le duo belge a été devancé par les Brésliennes Martine Grael et Kahena Kunze, tandis que l’équipage de Singapour Kimbely Min Lim/Rui Qi Cecilia Low a pris la 3e place.

Au classement général, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts sont 14e avec 62 points. Les Britanniques Charlotte Dobson et Saskia Tidey sont en tête avec 19 points, suvies par les Néerlandaises Annemiek Bekkering/Annette Duetz (30 pts) et Martine Grael/Kahena Kunze (30 pts).

Cinq régates sont encore au programme (2 vendredi et 3 samedi) avant la course aux médailles qui se tiendra lundi et qui rassemblera les dix meilleurs et où les points seront doublés.