JO 2021 | Elke Vanhoof après son élimination en demi-finale: «J’ai retrouvé de la confiance»

Elke Vanhoof a été éliminée vendredi en demi-finale du BMX dames aux Jeux Olympiques de Tokyo.

«Malheureusement, à ce moment-là, il n’y avait plus rien à faire», revient-elle après une préparation remplie de malchance.

Elke Vanhoof a terminé sixième de sa demi-finale, à deux places de la qualification en finale. «J’ai eu de la chance avec la chute dans la première course », analyse la Campinoise de 29 ans. «J’ai tout donné, mais malheureusement, à ce stade, il n’y avait plus rien à faire. C’est dommage mais c’est comme ça. Si on regarde toutes les coureuses qui sont sorties, ce sont toutes des athlètes de haut niveau. J’ai fait tout ce que je pouvais, et je suis contente d’avoir été dans le peloton sans être lâchée».

Suite à une commotion contractée lors d’une chute en pleine course en 2019, Elke Vanhoof boîte. «Etre ici, et pouvoir aller en demi-finale, c’est déjà très bien pour ma confiance» explique-t-elle. «Je vais pouvoir m’appuyer sur ça. J’ai à peine pu m’entrainer, mais je vois que je suis encore capable de le faire. Après la fin de saison, je veux encore franchir quelques étapes et j’espère pouvoir être à nouveau dans le subtop/top la saison prochaine. Il ne reste plus que trois ans avant Paris. Si je ne finis pas trop souvent au sol, ça devrait être réalisable».

Elke Vanhoof, ancienne championne d’Europe, avait terminé sixième aux Jeux olympiques de Rio en 2016. elle était la seule coureuse de BMX dans la délégation belge présente à Tokyo.