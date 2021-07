JO 2021 | Quand la triathlète belge, Claire Michel, est réconfortée par son adversaire

Dernière de l’épreuve du triahtlon, Claire Michel a reçu des mots touchants

Les images ont fait le tour du monde. Mardi dernier, Claire Michel disputait l’épreuve olympique de triathlon. Si la Bermudienne Flora Duffy a décroché la médaille d’or, notre compatriote a crevé l’écran grâce à son courage et jusqu’au-boutisme.La Bruxelloise, blessée au mollet, a franchi la ligne au forceps, à la 34e et dernière place, près d’un quart d’heure après la lauréate.

En pleurs et au bout des forces, Claire Michel est tombée au sol et a été réconfortée par la Norvégienne Lotte Miller. «Vous êtes une p**** de combattante. C’est l’esprit olympique et vous l’avez à 100%.», a-t-elle expliqué à Claire Michel avant de la serrer dans ses bras.

Une très belle leçon de sportivité.