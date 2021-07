Incroyable, Lukaku refuse une offre mirobolante de son ancien club

Le buteur de l’Inter et des Diables rouges a refusé une offre ahurissante de son ancien club.

Romelu Lukaku ne cesse d’attiser les convoitises. L’attaquant de l’Inter Milan, auteur d’une saison exceptionnelle, aurait refusé une offre impressionnante de Chelsea. Selon la Gazzetta dello Sport, le buteur des Diables rouges aurait été approché par son ancien club, en lui proposant un salaire annuel à hauteur de 10 millions d’euros, largement supérieur aux 7.5 millions d’euros qu’il perçoit en Lombardie. On évoque une offre de 130 millions d’euros.

Mais l’ancien Anderlechtois n’aurait pas donné suite. Toujours selon le quotidien italien, Lukaku aurait décliné la proposition pour deux raisons: premièrement, il se sent bien à l’Inter, et n’a aucune envie de départ. Deuxièmement, un retour en Angleterre et en Premier League ne l’emballe pas, lui qui reste sur une expérience mitigée à Manchester United.