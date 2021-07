Israël appelle les plus de 60 ans à recevoir une 3e dose de vaccin

Israël appelle ses citoyens âgés de plus de 60 ans à recevoir une troisième dose de vaccin, a annoncé jeudi le Premier ministre israélien Naftali Bennett dans une déclaration télévisée.

Confronté à une hausse des contaminations ces dernières semaines liée à la propagation du variant Delta, l’Etat hébreu lance une «campagne de vaccination complémentaire» à partir de dimanche pour les personnes de plus de 60 ans ayant été vaccinées il y a plus de cinq mois, a affirmé M. Bennett.

«J’appelle toutes les personnes âgées déjà vaccinées à recevoir cette dose complémentaire. Protégez-vous», a déclaré le Premier ministre.

Le président Isaac Herzog, âgé de 60 ans, recevra vendredi matin la première dose de ce vaccin, a précisé M. Bennett.

«Quelques jours après la 3e dose, vous aurez plus de défenses immunitaires», a affirmé M. Bennett. «Les vaccins protègent de la mortalité tout comme le vaccin contre la grippe qu’il faut refaire de temps en temps.»

«Cette 3e dose peut sauver des vies,» a renchéri le ministre de la Santé Nitzan Horowitz, qui s’est exprimé à la suite du Premier ministre.

Selon le géant pharmaceutique Pfizer qui produit le vaccin majoritairement utilisé en Israël,»de nouvelles études montrent qu’une troisième dose a des effets neutralisants contre le variant Delta plus de cinq fois plus élevés chez les jeunes et plus de onze fois chez les personnes plus âgées.»

Environ 55% de la population israélienne a été entièrement vaccinée grâce à une vaste campagne lancée fin décembre, avec en majorité des vaccins Pfizer.

Début juin, les autorités ont étendu la vaccination aux jeunes de 12 à 16 ans et à partir du 1er aout, les enfants âgés de 5 à 11 ans risquant des complications graves à cause du Covid-19 pourront être vaccinés par les caisses d’assurance maladie.

L’Etat hébreu a enregistré plus de 1.400 nouveaux cas de contamination ces dernières 24h contre 100 par jour mi-juin. Plus de 15.000 cas actifs sont actuellement recensés dont 151 hospitalisés dans un état grave, selon le ministère de la Santé.

Face à cette augmentation des contaminations, Israël a réinstauré jeudi le pass sanitaire. Seules les personnes complètement vaccinées, guéries du Covid-19 ou munies d’un test PCR négatif de moins de 72 heures seront autorisées à entrer dans un lieu accueillant plus de 100 personnes, intérieur ou extérieur.