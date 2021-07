Intempéries: le cimetière de Bouvignes interdit d’accès suite aux intempéries

Le cimetière de Bouvignes (Dinant) a été interdit d’accès en raison des intempéries du week-end dernier qui sont tombées sur la province de Namur. «La sécurité ne peut plus y être assurée», a indiqué jeudi la Ville de Dinant.

Le quartier médiéval de Bouvignes, à l’entrée de Dinant, a été durement touché par les inondations de samedi. Un glissement de terrain a notamment provoqué d’importants dégâts au cimetière, dans lequel il est donc interdit d’entrer jusqu’à nouvel ordre.

La Ville de Dinant a entrepris, avec l’aide du département wallon de la Nature et des Forêts (DNF), toutes les démarches pour régulariser la situation.

Elle lance par ailleurs un avertissement aux concessionnaires et ayant-droits. Dans un courrier postal, il leur est vivement recommandé de déclarer un sinistre auprès de leur compagnie d’assurance afin de signaler d’éventuels dégâts concernant la concession familiale. «Cette déclaration auprès de votre assurance vous permettra d’être en ordre auprès de cette dernière et de respecter le délai légal», prévient la Ville de Dinant. «Précisez cependant auprès de votre assureur que vous ignorez si la tombe a été impactée et dans quel délai vous pourrez avoir accès à celle-ci», a-t-elle conclu.