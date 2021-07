Tour de Castille et Leon: Matis Louvel (Arkéa-Samsic) remporte la première victoire professionnelle de sa carrière

Matis Louvel (Arkéa-Samsic) s’est adjugé le Tour de Castille et Leon (1.1) entre Leon et Ponferrada jeudi sur 181,2 kilomètres. Le Français a devancé Stefano Oldani (Lotto Soudal) et Mauricio Moreira (Efapel) pour décrocher la première victoire de sa carrière.

Membre de l’échappée en début de course, Louvel, 22 ans, a profité d’une chute de ses compagnons d’échappée Nickolas Zukowsky (Rally Cycling) et Mauricio Moreira pour s’isoler en tête à 21 kilomètres de l’arrivée.

Le Français a ensuite résisté au retour de Stefano Oldani pour décrocher la première victoire de sa carrière chez les professionnels. Il succède au palmarès à l’Italien Davide Cimolai qui s’était imposé en 2019. La course n’avait pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus.