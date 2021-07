VIDÉO | Le tag géant du menhir de Brunehaut a été sablé

Un troublant timing

Rétroactes: vendredi, vers 18 h, Benjamin Robette se rend sur le site de la pierre Brunehaut pour constater de visu si ce qu’il a vu un peu plus tôt sur FB n’est pas une «fake news»: la pierre Brunehaut taguée.

La situation est malheureusement bien réelle et sans commune mesure avec celle qui s’était déjà présentée en 2016; un tag avait également été tracé sur la pierre mais celui-ci se voulait petit et discret. L’intervention d’Ipalle avait alors déjà été sollicitée.

En relisant ce qui a été diffusé sur FB, on constate que les premières photos du tag «Mattéo» ont été diffusées vendredi à 14 h 46 précises; les premiers commentaires sont quant à eux «tombés» trois minutes plus tard.

Or, nous avons reçu le témoignage d’un cycliste pipaisien qui, avec son groupe, a fait une halte au pied de la pierre, le vendredi à 16 h 45. Celui-ci est formel: «il n’y avait aucun tag sur la pierre ce jour-là, à cette heure-là. On est certain du timing à quelques minutes près, car on contrôle régulièrement nos chronos et nous roulons tous les vendredis…»

Bref, le mystère demeure tout comme celui de l’origine de la pierre le long de l’ancienne voie romaine, d’ailleurs…