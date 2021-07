La Croix-Rouge répond aux accusations du bourgmestre de Pepinster: «Notre rôle n’est pas de suppléer les pouvoirs publics»

La Croix-Rouge de Belgique est présente dans 14 zones sinistrées depuis les graves inondations des 14, 15 et 16 juillet, dont Pepinster, a réagi jeudi après-midi l’ONG, après que le bourgmestre de la commune liégeoise eut affirmé qu’elle était aux abonnés absents dans sa ville.

«Nous avons besoin d’une structure qui vienne approvisionner les habitants et permette ainsi à nos services communaux d’être actifs sur le terrain», a déclaré jeudi Philippe Godin, bourgmestre de Pepinster. «On ne voit rien venir, il n’y a pas de volonté dans le chef de la Croix-Rouge», a-t-il fulminé.

Des accusations rejetées par l’ONG d’aide humanitaire, qui affirme être bien présente à Pepinster. «Notre rôle n’est pas de suppléer les pouvoirs publics et les différentes structures existantes, mais de travailler en complémentarité avec eux», souligne la Croix-Rouge de Belgique dans un communiqué. L’organisme a eu des contacts, depuis le début de la crise, avec les partenaires locaux de la commune pour proposer son aide mais on lui a toujours rétorqué «qu’il n’y avait pas de sollicitations de la part des autorités», pointe la Croix-Rouge. L’ONG n’a dailleurs pas ouvert de poste médical à la demande des autorités communales, assure-t-elle.

La Croix-Rouge n’est pas pour autant absente de Pepinster, affirme-t-elle. «Depuis samedi dernier, des équipes de volontaires de crise sont déployées pour aider au nettoyage des maisons, à la distribution de kit d’hygiène et de produits d’entretiens, etc. via des tournées en porte-à-porte», liste l’ONG. Des équipes de secouristes et psychosociales y ont également été envoyées «en accord avec les autorités» et un dispositif de distribution alimentaire est mis en place via des foodtrucks. Sept cents repas chaud y sont fournis quotidiennement. La Croix-Rouge a également repris la gestion du centre d’accueil, qui distribue notamment les dons, «à la demande récente des autorités».

«Nous comprenons l’énorme émoi de la population et les questionnements pour le futur, 15 jours après la catastrophe. Nous mesurons la mobilisation exceptionnelle qui s’est mise en place à Pepinster et sur l’ensemble des zones sinistrées. Toutes nos équipes sont mobilisées pour, d’une part, venir en aide aux sinistrés les plus vulnérables et, d’autre part, apporter les solutions les plus pertinentes à court, moyen et long terme au regard de notre mission d’acteur humanitaire», conclut la Croix-Rouge.