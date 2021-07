Bonne nouvelle à Liège: le tunnel de Cointe rouvert entre Avroy-Laveu et le Val Benoît

Le tronçon de l’autoroute E40-E25 compris entre les sorties Avroy-Laveu et Val Benoît a été rouvert jeudi dans les deux sens de circulation.

On l’a appris ce jeudi: la portion de la liaison E25-E40/A602 comprise entre l’échangeur n°36 «Avroy/Laveu» et l’échangeur n°37 «Val-Benoît/Seraing/Marche» est à nouveau ouverte à la circulation dans les deux sens pour permettre au trafic local et aux services de secours de pouvoir accéder plus facilement à la ville de Liège. La circulation s’effectuera uniquement sur la bande de droite avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h sur ce tronçon. Vu les conditions de réouverture, le trafic de transit est toujours invité à éviter la province de Liège

La voie rapide avait été fortement touchée par les inondations survenues les 14 et 15 juillet.

Lundi, ce sont les sorties «Chênée» et «18 Arcades» de la E25 qui avaient été rouvertes à la circulation dans les deux sens.

Le tunnel de Cointe n’est cependant pas encore complètement accessible. Un tronçon, compris entre le «Val Benoît» et la sortie «Grosses Battes», reste en effet toujours inutilisable.

L’axe routier a été fort touché par les intempéries qui ont ravagé la région liégeoise. En débordant, l’Ourthe a submergé le quartier d’Angleur ainsi que le tunnel de Cointe dans ses parties situées en rive droite de la Meuse (»Grosses Battes» et «Kinkempois»), au point que le Service public de Wallonie (SPW) avait annoncé la fermeture du tunnel pour plusieurs semaines.

Des opérations de pompage de grande envergure ont dû être réalisées. En marge de ces pompages, il faut également vérifier la fonctionnalité du tunnel, les installations techniques ou encore les caméras de surveillance nécessaires à son bon fonctionnement.

Deux semaines après les inondations, la situation n’est donc pas encore totalement rétablie sur cet axe autoroutier majeur, long de plus de 12 kilomètres et qui assure une connexion directe entre les autoroutes situées au nord et à l’ouest de l’agglomération liégeoise et celle du Luxembourg.