Le secteur touristique de la Côte assez positif par rapport au premier mois des vacances

Le secteur touristique de la Côte belge achève ce premier mois des grandes vacances sur une note positive, avec une bonne tenue du tourisme de séjour, indique jeudi l’organisme provincial Westtoer. Le tourisme d’un jour a, en revanche, souffert du mauvais temps.

Le secteur touristique tire un bilan relativement positif du mois de juillet. Les logements de vacances, campings et hôtels ont noté des taux d’occupation de 85 à 95%. Le week-end du 17 juillet a été particulièrement bon, de même que le mardi 20 juillet, veille de Fête nationale.

La météo n’a toutefois pas souri au tourisme d’un jour, qui n’a pas retrouvé en juillet son niveau d’avant-crise sanitaire. Les plus fortes fréquentations ont été enregistrées les dimanche 18 juillet et mercredi 21 juillet, avec respectivement 140.000 et plus de 160.000 touristes d’un jour. Mais avant la crise du coronavirus, quelque 200.000 touristes d’un jour pouvaient se rendre à la Côte lors des pics de fréquentation.

À la différence de l’été dernier, il n’y a jusqu’ici pas eu de gros problèmes liés à la fréquentation du littoral. Le baromètre de fréquentation est resté vert dans deux tiers des zones.