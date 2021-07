JO 2021 | Croenen échoue au 100 m papillon: «J’aurais aimé battre le record de Belgique»

Louis Croenen a terminé jeudi à la 28e place des qualifications du 100 m papillon aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Le Campinois avait d’emblée estimé que décrocher un ticket pour les demi-finales était un objectif trop élevé, mais il espérait pouvoir battre le record de Belgique. Il n’y est pas parvenu.

«Les sensations étaient bonnes mais mon temps (52.23) ne l’est juste pas. J’aurais voulu nager en 51.99, soit un centième sous le record de Belgique. Ceci est un peu à l’image de mes Jeux, ça ne s’est pas passé comme je le voulais et c’est très dommage.»

Un peu plus tôt, Louis Croenen avait nagé le 200 m papillon, sa distance favorite qui lui avait permis de participer à la finale il y a 5 ans à Rio. Cette fois, il a terminé à la 16e place avec le dernier temps des demi-finales.

Tant sur le 100 que le 200 mètres, Croenen a réussi à décrocher une meilleure place que celle qui lui avait permis de se qualifier pour les Jeux, à savoir les 40e et 20e places. «Ce n’est donc pas totalement mauvais. Mais oui, je venais pour plus. À ce niveau, c’est difficile et tout le monde se tient très près les uns des autres. La natation a fortement évolué ces cinq dernières années. Les temps sont plus rapides qu’à Rio. Mais, je dois m’en prendre à moi-même. Je n’y suis pas parvenu par deux fois. Nous devons l’analyser.»

A 27 ans, Croenen participait à ses troisièmes JO. Sa participation aux prochaines olympiades à Paris est posée. «Je ne le sais pas encore. Je me suis surtout concentré sur cette compétition et, à présent, je peux progressivement commencer à y penser.»

Maintenant que les Jeux sont terminés pour lui, Croenen peut à nouveau se concentrer sur son master en management sportif qu’il suit à la VUB. «J’essaye d’obtenir mon diplôme l’année prochaine. J’ai encore un mémoire et douze semaines de stage. Ce sera encore une année chargée avec un focus davantage mis sur les études. Une fois que cela sera terminé, en juin, j’aurai encore deux ans, d’ici Paris 2024, pour me remettre à nager.»