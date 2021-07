Myny pour dynamiter l’attaque mouscronnoise

L’ailier de 26 ans signe pour deux ans au Canonnier. Il est passé par Louvain ou encore Waasland.

Après s’être concentré sur l’aspect défensif lors des trois dernières recrues, l’Excel Mouscron s’attelle à renforcer sa puissance offensive. Il faut dire que c’est là que le bât blesse depuis l’entame de la préparation.

Afin de remédier à ce manque de percussion, le REM a officialisé la venue d’Olivier Myny. L’ailier de 26 ans était sous contrat avec Louvain la saison dernière. «Il vient de parapher un bail de deux ans avec une année supplémentaire en option. Après des passages à OHL et Waasland Beveren, l’ailier droit de 26 ans a décidé de lier sa destinée à celle du Royal Excel Mouscron. Il possède déjà une belle expérience dans nos championnats avec une centaine de rencontres de JPL et une cinquantaine au sein de la Proximus League. Son engagement et les qualités qu’il a déjà largement démontrées dans nos compétitions nationales apporteront un plus au groupe mouscronnois», a détaillé le club par voie de communiqué.

Lors de la précédente saison, sous Marc Brys, le Belge a pris part à 16 rencontres de championnat. Il a délivré un assist. Il s’agit, une nouvelle fois, d’un joueur qui connaît parfaitement la D1B. Il s’en était même extirpé avec les Louvanistes.