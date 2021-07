Ils distribuent de la lingerie aux sinistrés: «C’est une autre façon d’aider»

Une boutique de lingerie de Tilff s’est lancée dans la récolte et la distribution de sous-vêtements et de lingerie pour les sinistrés de la région.

«Ma merveilleuse bande de corsetières françaises a envoyé plus de 1200 pièces de lingeries neuves. Des collègues belges également ont contribué à cette action», écrit la responsable sur sa page Facebook. D’autres grandes marques de lingerie ont également envoyé plus de 5.000 pièces pour les victimes des inondations.

Deux amis de la responsable, un couple d’infirmiers de Tilff, se sont occupés de la distribution. «C’est une autre façon d’aider. Au début, on a été là pour vider les maisons et aider à nettoyer. Maintenant, on fait plaisir aux gens», témoigne l’infirmière.

Une distribution qui pourrait paraître futile mais qui s’avère bien plus nécessaire. «La plupart des gens n’osent pas demander de l’aide, minimisent et sont souvent un peu gênés. Il est parfois difficile d’avouer qu’on n’a plus de sous-vêtements et de dire qu’on porte les même depuis parfois 2 semaines», explique le couple d’infirmiers.