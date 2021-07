Sophie DELAPIERRE, AFP, UP & EdA

Début de saison compliqué pour les parcs wallons, comment venir en aide au patrimoine sinistré, Allemand ou la «De Bruyne» des Belgian Cats: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi 29 juillet 2021.

1. Début de saison difficile pour plusieurs parcs wallons

Les intempéries après la crise Covid? Certains parcs touristiques wallons le prennent avec philosophie, d’autres sont franchement découragés.

2. Chapelles, églises et châteaux sinistrés: comment les aider?

Parmi les édifices touchés lors des intempéries, biens patrimoniaux. Un comité de crise s’est mis en place pour aider les acteurs de terrain.

3. Hastière: une villa mosane pour revivre la Belle Époque

Remontez la Meuse et le temps à la Villa 1900, à Waulsort. Avec Walter, le majordome, Adelin au piano, et Adeline aux fourneaux, replongez dans la Belle Époque, l’âge d’or de ces villas mosanes.

4. Parc à loups à Flobecq: recours déposé contre le refus du permis

Nous l’annoncions dans nos colonnes dernièrement: le permis unique demandé pour l’aménagement d’un parc à loups et de huit cabanes dans les bois de La Houppe, à Flobecq, a été refusé.

5. Santé mentale: les failles du sport de haut niveau

Multiple championne olympique, Simone Biles a déclaré forfait en évoquant sa santé mentale. Analyse avec Philippe Godin, professeur en psychologie du sport à l’UCL.

6. Allemand-Meesseman: des airs de De Bruyne-Lukaku

L’axe fort des Belgian Cats n’est pas sans rappeler celui des Diables rouges. Il ne manquerait plus qu’elles s’inventent une poignée de main secrète et taillée pour susciter le buzz devant les photographes et les caméramens pour que la comparaison atteigne son paroxysme.

7. François Heersbrandt: «Les JO, point fort de ma carrière»

Le nageur François Heersbrandt a participé à trois olympiades, à Pékin en 2008, à Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016. Il évoque avec nous ses souvenirs des Jeux: «Les trois olympiades étaient différentes les unes des autres.

8. Un envol covid safe pour le BlueBird Festival

Le plus grand des petits festivals a été retenu comme événement test. Rendez-vous ces 30 et 31 juillet, sans masque, mais avec le safe ticket.

9. À Namur, un marmiton mitonne de belles histoires

Le Suarléen Thierry Stasiuk a quitté ses casseroles pour prendre la plume et sortir ainsi une collection de petites nouvelles qui combinent ses passions: le folklore namurois, le patrimoine local et les bonnes petites recettes d’antan.

10. Anderlecht: les indésirables relèvent le gant

Les neuf Anderlechtois avec un bon de sortie se préparent dans l’ombre, parfois de manière originale, parfois avec le moral, parfois moins.

