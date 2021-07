Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Coronavirus: comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? On fait le point sur ce qui a fait l’actu ce jeudi 29 juillet 2021.

1. Belgique

Stabilisation des cas confirmée, mais plus de 30 admissions par jour

Le nombre de nouveaux cas en Belgique se stabilise et cela se confirme encore ce jeudi. On note toutefois une légère augmentation du nombre de nouvelles hospitalisations quotidiennes.

+ LIRE ICI

2. Régions

Grottes de Han: 8.000 euros de perte par jour

Si les inondations n’ont pas été dramatiques au Domaine des grottes de Han-sur-Lesse, la météo pourrie de ce début d’été n’aide pas le parc à se relever d’une année 2020 marquée déjà par la crise sanitaire liée au Covid.

+ LIRE ICI

Voici où on peut encore se faire vacciner en région liégeoise

Suite aux inondations et aux vacances, certains citoyens ont manqué leur rendez-vous de vaccination. La Wallonie a donc décidé d’adapter les modalités et de multiplier les possibilités de se faire vacciner via des portes ouvertes sans rendez-vous ou des nocturnes.

+ LIRE ICI

3. Monde

Google et Facebook rendent le vaccin obligatoire pour retourner au bureau

Facebook table sur des locaux occupés de moitié en septembre. En octobre, ils pourront pleinement rouvrir, à condition d’être vacciné donc.

+ LIRE ICI

France: la Martinique de nouveau confinée

Le préfet de Martinique, Stanislas Cazelles, a annoncé mercredi un nouveau confinement de du territoire français d’outre-mer à partir de vendredi 19h pour une durée d’au moins trois semaines.

+ LIRE ICI

Chine: la souche Delta se propage, Pékin touché

La dernière flambée, repérée à Nankin (est) le 20 juillet, est désormais la plus répandue géographiquement dans le pays depuis des mois.

+ LIRE ICI

4. Sport

Perche: le champion du monde américain Kendricks positif au Covid et forfait

L’Américain Sam Kendricks, double champion du monde de saut à la perche (2017, 2019, est contraint de déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo, positif au Covid-19, a annoncé jeudi le Comité olympique américain.

+ LIRE ICI

Plusieurs membres de l’équipe d’Australie d’athlétisme à l’isolement

Plusieurs athlètes de la délégation australienne ont été placés à l’isolement en tant que cas contacts du perchiste américain Sam Kendricks, annoncé positif au Covid peu avant, a annoncé jeudi la fédération australienne d’athlétisme (AA).

+ LIRE ICI

5. Culture

Un envol covid safe pour le BlueBird Festival

Le plus grand des petits festivals a été retenu comme événement test. Rendez-vous ces 30 et 31 juillet, sans masque, mais avec le safe ticket.

+ LIRE ICI