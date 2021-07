JO 2021 | Plasschaert se positionne pour la finale… et une médaille

Notre spécialiste de la voile est actuellement quatrième en Laser Radial.

À moins d’un énorme accident de parcours, Emma Plasschaert (27 ans) validera son ticket pour la finale du Laser Radial dès ce vendredi matin tôt. L’Ostendaise occupe actuellement la quatrième place du classement général.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, elle participera aux deux dernières régates qualificatives pour la course à la médaille qui aura lieu dimanche matin (7h50, sauf si la météo s’en mêle).

Une médaille servie avec les croissants et le café? On s’en rapproche de plus en plus. Plasschaert devra croire au miracle pour se parer d’or – la Danoise Rindom a 24 points d’avance sur la Belge – mais est plus que jamais en course pour une médaille.

Quatrième, elle n’est qu'à trois longueurs de l’argent et deux du bronze. Il lui reste deux courses pour s’assurer une place pour la régate finale qui rassemble les 10 meilleures et où les points sont doublés.

Plasschaert avait mal débuté la compétition. Après quatre régates, elle était seulement 11e. Une position qui s’explique par trois premières courses compliquées lors desquelles elle a terminé aux 10e, 17e et 11e places.

Depuis, elle enchaîne les bonnes prestations. Sans briller (elle n’a jamais réalisé de top 3 sur une régate) mais avec une énorme constance et surtout une belle évolution. Elle prend ses marques au port d’Enoshima et a terminé la huitième manche sur trois places dans le top 5 d’affilée.

Si elle poursuit sur ce rythme, elle arrivera dans le top 3 dès ce vendredi et sera en confiance pour la course finale de dimanche matin.