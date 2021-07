Voici où on peut encore se faire vacciner en région liégeoise: une nocturne ce vendredi au Standard

Suite aux inondations et aux vacances, certains citoyens ont manqué leur rendez-vous de vaccination. La Wallonie a donc décidé d’adapter les modalités et de multiplier les possibilités de se faire vacciner via des portes ouvertes sans rendez-vous ou des nocturnes.

Suite aux inondations et aux vacances, certains citoyens ont manqué leur rendez-vous de vaccination. La Wallonie a donc décidé d’adapter les modalités et de multiplier les possibilités de se faire vacciner via des portes ouvertes sans rendez-vous ou des nocturnes. Comme au Stade du Standard de Liège, à Sclessin, qui organise une nocturne son et lumière ce vendredi, de 18h à minuit, pour permettre à un maximum de personnes de se faire vacciner avec du Johnson&Johnson, avant la fermeture du centre programmée le même jour. Une dose qui pourra être administrée dans une ambiance quelque peu festive et détendue.

Le hall omnisports de Bressoux (Liège) fermera le 10 août. Le hall omnisports de Cheratte (Visé) et celui de Jemeppe (Seraing) fermeront leur centre de vaccination le 28 août. L’ancien Decathlon ouvrira, pour sa part, jusqu’au 31 août, avec les derniers rendez-vous pour la première dose le 10 août. Quant à ceux qui souhaitent se rendre sur le site de Liege Airport, à Bierset, les premiers rendez-vous de la première dose devront être pris pour le 10 août maximum. Car le centre fermera ses portes le 31 août.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 avance toujours à grands pas en Wallonie: 77% des personnes de 18 ans et plus ont reçu une première dose 59% sont complètement vaccinées. Il est donc temps de penser à la diminution de l’activité des centres de vaccination.

