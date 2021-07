Le Marneffois Louis Vervaeke vers le Wolfpack?

Le grimpeur de Marneffe est annoncé chez Deceuninck-Quick Step la saison prochaine.

Ce n'est pas encore officiel. Et cela ne pourra pas l'être avant le premier août, la date à laquelle l'Union Cycliste Internationale autorise l'annonce des transferts. Mais Louis Vervaeke pourrait évoluer chez Deceuninck-Quick Step la saison prochaine. Selon les médias néerlandophones, le grimpeur de Renaix, installé à Marneffe, va à nouveau changer d'équipe. Après trois années et demie chez Lotto-Soudal (de juillet 2014 à fin 2017 pour ses débuts chez les pros), il a évolué deux années chez Sunweb et autant chez Alpecin-Fenix, son équipe actuelle, celle de Mathieu Van der Poel. Mais il devrait, à en croire la rumeur insistante de Radio Peloton, rejoindre une quatrième équipe différente avec ce contrat supposé de deux ans au sein de la prestigieuse formation de Patrick Lefevere. Auteur d'un Giro séduisant, marqué par ses offensives, sa quatrième place dans une étape et le maillot rose qu'il a longtemps eu dans le viseur, Louis Vervaeke intéresse logiquement le Wolfpack (le surnom de l'équipe Deceuninck-Quick Step). La formation de l'actuel champion du monde Julian Alaphilippe mise beaucoup sur son jeune prodige Remco Evenepoel, notamment pour les courses par étapes et les épreuves de trois semaines. Avec ses qualités de grimpeur, avec son profil de coureur de Grand Tour, Louis Vervaeke pourrait bien épauler en montagne Remco Evenepoel dans sa quête d'une première victoire sur un Grand Tour.