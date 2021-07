Des sportifs réagissent aux moqueries subies par Yohann Ndoye-Brouard, le nageur malade qui a été disqualifié pour avoir raté son virage

Maryse Ewanjé-Epée et d’autres sportifs de haut niveau sont venus à l’aide du nageur français, malade et disqualifié à cause d’un virage raté.

Au surlendemain de sa «gaffe», le Français Yohann Ndoye Brouard est revenu au micro de France Télévisions pour expliquer son improbable raté de virage. Malade et donc malvoyant, le Français avait raté son virage, ébloui par un spot. Au lieu de recevoir tous les encouragements nécessaires dans pareilles situations, le Français s’est retrouvé moqué, avec parfois des commentaires vraiment méchants sur les réseaux sociaux.

Pour prendre sa défense, plusieurs athlètes sont venus à son secours. C’est le cas en particulier de Maryse Ewanjé-Epée qui a posté un tweet défendant le nageur français, qui mérite beaucoup plus de respect après tous les efforts consentis pour arriver à ce niveau, malgré sa maladie.

Ne supportant plus le «bashing des médias», l’ancienne athlète, championne d’Europe du 100 mètres haies dans le passé, s’est insurgée des moqueries gratuites, sans se renseigner sur «les éventuelles conditions de l’accident.»

Nul doute que cet accident va laisser une trace dans la carrière de Yohann Ndoye Brouard même si la première chose qui doit compter, c’est la santé de ce dernier.