VIDÉO | JO 2021 | Les commentateurs de la Côte d’Ivoire deviennent fous après la qualification de leur équipe

Après la qualification des Ivoiriens pour les 1/4 de finales des JO, un commentateur a entamé un pas de danse en plein direct.

Imaginez deux secondes: lors de la (très probable) future victoire de la Belgique à la Coupe du Monde 2022, Philippe Albert et Vincent Langendries entament un pas de danse déchainé. Ce scénario, a priori complètement fou, s’est pourtant déroulé lors de ces Jeux Olympiques. Après le nul (1-1) entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire et la qualification pour les quarts de finale de ces derniers, les commentateurs de «La Trois» sont apparus très heureux. Un des deux a même entamé un pas de danse en plein direct. Cette scène, amusante, a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il n’empêche, cette joie de vivre est souhaitée à n’importe qui durant cet été sportif.