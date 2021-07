Une conductrice flashée 33 fois: elle ignorait le fonctionnement du radar tronçon

Fin d’année 2020, une jeune conductrice est flashée une trentaine de fois par un radar tronçon à Besançon, en France. Selon sa famille, la situation aurait pu être différente… si les contraventions n’avaient pas été reçues dix mois après.

Une famille de Besançon a reçu dans sa boîte aux lettres deux vagues de 33 contraventions depuis mi-juillet, rapporte le quotidien L’Est Républicain, mardi 27 juillet.

En cause, des excès de vitesse sur un secteur contrôlé par un radar tronçon entre les mois d’octobre 2020 et de mars 2021. Un seul conducteur au sein de la famille est l’auteure de tous ces passages trop rapides sur cette route: Suzy, la fille du couple.

La récidiviste le répète, elle ne connaissait pas le principe d’un radar de tronçon. Pourtant, cette route, Suzy C. la prenait quotidiennement il y a quelques mois. «J’empruntais la voie des Mercureaux tous les jours. Et en redescendant, il y avait ce radar. Je freinais avant, dans la pente, je reprenais un peu de vitesse, puis je freinais à nouveau à la fin, en pensant qu’il s’agissait de radars fixes», explique la conductrice. Pourtant, aucun flash ne s’est jamais déclenché. Suzy C. n’aura ainsi jamais pu apprendre de ses erreurs, avant de recevoir… la note finale!

La méconnaissance de Suzy pourrait lui coûter l’équivalent de 37 points sur son permis (et donc son retrait), ainsi que 2 500€ d’amendes. Son père a annoncé qu’il allait contester ces contraventions.