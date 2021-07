JO 2021 | Doncic guide les Slovènes vers les quarts de finale

L’irrésistible Luka Doncic, auteur d’une performance solide avec 25 points, a permis à la Slovénie de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique de basket en battant aisément le Japon (116-81) jeudi à Saitama.

Tout va bien pour les Slovènes et leur star qui vivent leurs premiers JO de l’histoire et pour l’heure dominent leur sujet, après la démonstration de force (118-100) contre l’Argentine, finaliste de la dernière Coupe du monde, en ouverture du groupe C.

Auteur d’une entrée en matière sensationnelle (48 pts) face à l’Albiceleste, Doncic a cette fois été moins prolifique (25 points quand même), préférant faire jouer ses partenaires. Le meneur des Dallas Mavericks en NBA a délivré sept passes décisives, pris autant de rebonds et infligé deux contres en 25 minutes.

L’autre Slovène en vue a été Zoran Dragic, frère de Goran qui évolue au Heat de Miami et a fait l’impasse sur les Jeux, avec 24 points marqués à 10/13 aux tirs.

En face, la star japonaise Rui Hachimura, qui évolue aussi en Ligue nord-américaine, aux Washington Wizards, a vainement sorti un gros match (34 pts, 7 rbds).

En soirée l’Espagne peut aussi valider son ticket pour les quarts, en cas de succès contre l’Argentine.