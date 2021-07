JO 2021 | Les Belgian Sharks 5e de la finale du deux de couple poids légers

+ LIRE AUSSI |JO 2021 | Malgré la qualif pour la finale, le duo Brys/Van Zandweghe se montre déçu: «Une mauvaise répétition générale»

Tim Brys et Niels Van Zandweghe disputent leurs premiers et derniers Jeux ensemble, le duo se séparant après Tokyo. La paire belge avait décroché la médaille de bronze aux Mondiaux 2018 et à l’Euro 2019 et 2020.