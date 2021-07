JO 2021 | Matthias Casse: «Je suis cassé de partout!»

Au lendemain de son podium olympique, Matthias Casse, fier de sa performance, aspirait à un repos mérité.

Sa belle médaille de bronze autour du cou, le champion du monde a, ce mercredi, retrouvé les médias qu’ils avaient quittés quelques heures plus tôt. Toujours aussi «heureux» de sa performance de la veille, malgré quelques douleurs corporelles de plus en plus présentes.

Matthias Casse, comment se sent-on au lendemain d’un premier podium olympique?

Je suis cassé de partout. Avec l’adrénaline qui est retombée, je ressens la douleur un peu plus intensément. Les épaules, les bras, le dos… Je suis mort!

Est-ce que vous avez réussi à dormir, malgré tout?

Pas beaucoup. La nuit a été courte car je n’ai pas trouvé le sommeil facilement. J’ai quitté le Nippon Budokan seulement vers 22 h, après la conférence de presse et le contrôle antidopage. La première chose que j’ai faite en rentrant au Village olympique, c’est aller voir Toma (Nikiforov) afin d’échanger quelques mots et lui montrer la médaille avant qu’il ne se couche.

C’était important de lui parler?

Oui, très important. Avec tout le staff, on forme une équipe. On se serre les coudes toute l’année. Cette médaille, elle lui revient donc aussi en partie. Et puis, elle constitue une source de motivation pour lui. En tout cas, il a l’air décidé à réussir aussi bien, voire mieux que moi (Toma Nikiforov commençait son tournoi la nuit dernière)

Malgré les circonstances, est-ce que vous avez eu l’occasion de fêter votre podium?

Un peu seulement. La fête s’est limitée à une petite réception avec quelques membres du COIB. Mais j’étais tellement fatigué que j’étais finalement content de retrouver ma chambre. Ce n’est qu’alors que j’ai pris connaissance de tous les messages de félicitations qui m’ont été adressés. Lire tous ces mots gentils, ça m’a ému.

L’émotion a dû être grande aussi pour votre famille…

Oh oui! Ma maman ne pouvait cacher sa joie lorsque je l’ai eue au téléphone, juste après mon podium. Cette médaille, c’est un grand moment pour toute la famille, y compris pour mes frères, car tout le monde a consenti de gros sacrifices durant les dernières années. Après coup, je regrette juste de ne pas avoir pu partager mon bonheur avec eux sur place. Ils avaient acheté leurs tickets mais la pandémie en a décidé autrement. Ce n’est pas grave : on fêtera ma médaille à la maison. En m’attendant, ils avaient l’intention de manger des sushis pour fêter ma victoire et rester dans l’ambiance.

Sur les réseaux sociaux, votre mentor Dirk Van Tichelt n’a pas caché sa frustration quand vous avez perdu votre demi-finale?

J’ai cru comprendre qu’il avait posté une insulte juste après ma défaite. Dirk est comme ça : il est entier. C’est pour ça qu’on l’apprécie. Mais bon, j’ai obtenu la même médaille que lui à Rio et c’est déjà pas mal. Et il me reste encore quelques années pour réussir mieux : ce n’est donc que partie remise.

Avez-vous revu les images de vos combats?

Non, pas encore. En revanche, je n’ai pas arrêté de me repasser le fil de la journée. J’ai tenté de comprendre ce qui n’a pas été dans ma demi-finale afin que ça ne se reproduise plus à l’avenir.

Avec le recul, est-ce que vous nourrissez des regrets?

C’est difficile à dire. Je crois que j’aurais pu améliorer certaines choses, mais je sais aussi que c’est déjà pas mal de prendre une médaille dans une catégorie aussi dense et avec une préparation perturbée par une blessure.

Cette année, vous êtes monté sur le podium de l’Euro, du Mondial et des Jeux : qu’est-ce que ça vous inspire?

De la fierté. Oui, je suis fier de ce que j’ai accompli. J’ai beaucoup travaillé pour ça et je suis heureux d’avoir pu atteindre mes objectifs.

Lequel de ces résultats vous a le plus ému?

Ma médaille aux Jeux. Le Mondial n’était qu’un bonus dans mon parcours vers Tokyo. D’ailleurs, ma réaction après ma victoire en petite finale ce mardi le prouve : ma joie était pure.

Est-ce que vous pensez déjà à la suite?

Un peu, oui. J’ai déjà Paris 2024 dans un coin de la tête, mais la priorité sera de me reposer et de partir en vacances avant la reprise, en septembre sans doute. Où? Je ne sais pas encore mais je vais bien trouver. Je veux juste que ce ne soit pas trop loin de la maison parce que j’ai suffisamment voyagé ces derniers temps.