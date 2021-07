Covid: l’Angleterre assouplit ses règles pour les voyageurs vaccinés arrivant de l’Union européenne et des États-Unis

Coronavirus: l’Angleterre va revoir ses règles pour les voyageurs vaccinés en provenance de l’Union européenne (UE) et des États-Unis.

Les résidents des pays de l’Union européenne et des États-Unis qui ont été entièrement vaccinés contre le coronavirus ne devront bientôt plus subir de quarantaine pour entrer en Angleterre, a annoncé ce mercredi le gouvernement britannique, confirmant une information parue dans plusieurs médias locaux.

La mesure était réclamée par le secteur du tourisme et les expatriés.

Ces changements entreront en vigueur dès lundi à 03h00 heure locale (05h00 heure belge), a précisé le ministre des Transports Grant Shapps sur Twitter. Les résidents vaccinés d’autres pays seront accueillis sans quarantaine à une date ultérieure, selon le Times.

Ces changements interviennent après que les compagnies aériennes ont déclaré qu’un test a montré que le Royaume-Uni pouvait admettre en toute sécurité des personnes entièrement vaccinées sur son territoire sans mise en quarantaine.

L’aéroport de Heatrow, British Airways et Virgin Atlantic ont annoncé que leur programme-pilote de 10 jours a démontré qu’il est parfaitement possible de vérifier le statut vaccinal des voyageurs de manière efficace et correcte, sans créer de congestion à la frontière. Par exemple, 250 voyageurs entièrement vaccinés sur des vols en provenance de New York, de la Jamaïque et d’Athènes ont présenté leur certificat de vaccination, sur papier ou sous forme numérique, avant d’embarquer dans l’avion. 99% des documents étaient authentiques; seuls deux voyageurs ont vu leurs documents rejetés.

Le ministère des Transports a promis de revoir d’ici dimanche ses règles concernant les voyageurs qui arrivent. Depuis le 19 juillet, les voyageurs de certains pays, dont les États-Unis, sont autorisés à entrer dans le pays sans quarantaine s’ils sont entièrement vaccinés, mais uniquement s’ils ont reçu leurs deux doses au Royaume-Uni.