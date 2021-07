Débrief des JO: les cinq choses à retenir ce mercredi

Cinq choses à retenir de cette journée des Jeux olympiques en un seul article

1. Roglic trop fort pour Van Aert et Evenepoel

Primoz Roglic est devenu champion olympique du contre-la-montre individuel. Wout van Aert visait un nouveau titre dans le contre-la-montre après sa médaille d’argent dans la course sur route… et après la médaille de Mathias Casse en judo, mardi. Le coureur de Kempen a finalement terminé sixième à 1 min 40 derrière Primoz Roglic. Remco Evenepoel se classe également dans le top 10 avec une neuvième place. Chez les femmes, la Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté le contre-la-montre, en prenant sa revanche sur l’épreuve en ligne où… elle avait levé les bras pensant avoir gagné.

2. Pas de médaille pour les Belgian Lions

Les 3x3 Lions avaient l’occasion de décrocher la 3e médaille belge de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Mais l’équipe masculine belge de basketball 3x3 s’est inclinée 21-10 devant la Serbie, favorite désignée avant le tournoi. Un exploit exceptionnel tout de même pour cette équipe que l’on n’attendait pas à ce stade de la compétition

3. De l’or et des records

En natation et en aviron, des records sont tombés. L’Australienne Ariarne Titmus a remporté l’or sur le 200 m nage libre avec un nouveau record olympique en signant un temps de 01:53:50. En aviron quatre de couple dames, la Chine s’est parée d’or et a signé un nouveau record du monde. Destin identique pour les Pays-Bas en quatre de couple hommes: de l’or et un record mondial à la clé

4. Des performances belges en demi-teinte

Fanny Lecluyse s’est qualifiée pour les demi-finales du 200m brasse, signant le 11e chrono. La nageuse belge a signé un temps tout proche de son meilleur temps. Côté déception, en kayak, fin de parcours pour Gabriel de Coster. Jarno de Smedt n’a pas dépassé le stade des seizièmes en tir à l’arc.

5. Des images fortes

Les Jeux Olympiques offrent chaque jour leur lot de belles images sportives. Ce mercredi, la judoka russe Madina Taimazova a fait preuve d’un extraordinaire courage pour décrocher la médaille de bronze des -70 kg en disputant ses deux derniers combats avec un spectaculaire œil au beurre noir. La médaille du courage. En tennis, les fortes chaleurs ont aussi causé des dégâts chez les sportifs. Medvedev, victime d’un malaise à même le court, a sorti la phrase du jour: «je peux finir le match mais je peux aussi mourir». Des plaintes entendues par la fédération. Les matches sont repoussés après 15h