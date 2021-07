10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Les chauffagistes demandent de la patience, des vacances à l’abbaye d’Aulne, des projets immobiliers gelés ou encore Versailles à Modave… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 28 juillet 2021.

1. Des milliers de chauffages en panne

À l’heure de la reconstruction, les chauffagistes risquent de manquer de pièces importantes. Le secteur demande de la patience.

+ LIRE ICI | Des milliers de chauffages en panne : « Heureusement que cela arrive en plein été »

2. L’abbaye d’Aulne, dans les pas des moines

Les ruines de l’abbaye d’Aulne témoignent de ses occupations successives. On s’y promène aujourd’hui en toute quiétude.

+ LIRE ICI | L’abbaye d’Aulne, dans les pas des moines

3. Inondations: des gros projets immobiliers gelés

Si le projet immobilier du carmel voit le jour, des bassins d’orage ou zones d’immersion temporaire devront être aménagés pour éviter les inondations.

+ LIRE ICI | Inondations : les gros projets immobiliers vont être gelés à Walhain

4. De Modave à Versailles, entre histoires et symboles

Le château de Modave prendra des allures de Versailles du 13 au 22 août. Féerie, magie, histoire et symboles sont au programme.

+ LIRE ICI |De Modave à Versailles, entre histoires et symboles

5. Matthias Casse en bronze: «Et je n’étais pas à 100%»

L’Anversois de 24 ans s’est emparé du bronze olympique à Tokyo. Malgré une blessure à son épaule gauche qu’il traîne secrètement depuis plus de trois semaines.

+ LIRE ICI | Matthias Casse en bronze : « Et je n’étais pas à 100 % »

6. Le meilleur beurre doux du Luxembourg se trouve à Sohier

La deuxième édition du concours beurre organisée par la Province de Luxembourg a été remportée par la ferme de Roncheury, de Sohier.

+ LIRE ICI | Le meilleur beurre doux de la province se trouve à la ferme de Roncheury à Sohier

7. 400 km à vélo pour les enfants de Cap Espérance

Les élèves de 6e de l’école communale de Jauche vont rouler 400 km à vélo pour récolter des fonds au profit des enfants que soutient l’ASBL Cap Espérance.

+ LIRE ICI | 400 km à vélo pour les enfants de Cap Espérance

8. Un magasin 100% autonome à Rebecq

Les Dhaemer travaillent depuis 1978 dans la production de pommes et de poires. Et depuis plus de 40 ans, ils continuent à innover pour faciliter la production et la vente à l’échelon local.

+ LIRE ICI | Au Verger du Paradis à Rebecq : un magasin 100 % autonome

9. Orval nous invite à conserver «un regard d’enfance»

Un joli livre, léger, aéré, qui respire par les textes poétiques (le moine Bernard-Joseph) et les photos (Cécile Bolly).

+ LIRE ICI | Un livre tout en poésie sur Orval, qui nous invite à conserver « un regard d’enfance »

10. Voyage: le Berry, au fil de ses jardins

Le Berry, au cœur de la France, est une région méconnue. Pourtant, elle regorge de châteaux et jardins d’exception. Nous en avons choisi six qui s’offrent à vous avec délectation.

+ LIRE ICI | Voyage : le Berry, au fil de ses jardins