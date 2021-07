Subsides wallons : 2,4 millions € pour 4 projets sportifs en province de Luxembourg

Le ministre wallon Jean-Luc Crucke a annoncé des subsides sportifs wallons. 2,4 millions€ sont prévus pour la province de Luxembourg.

La province de Luxembourg n’a pas été oubliée pour les subsides accordés aux infrastructures sportives wallonnes pour le deuxième trimestre 2021, bien loin de là! Sur les 3,195 millions€ de subsides dégagés, pas moins de 2,462 millions€ sont destinés à quatre dossiers en province de Luxembourg.

Quels sont ces quatre projets?

– La rénovation de la plaine de jeux du Quartier de l’Indépendance à Bastogne (193 590€), projet porté par la Commune de Bastogne;

– La rénovation des bassins de la piscine de Bohon (967 400€), projet d’Idélux;

– L’aménagement divers au Centre Sportif d’Erezée (839 530€), projet du RCA Érezée;

– La rénovation des vestiaires, de la cafétéria et éclairage du terrain A (462 070€), projet du FC Petit-Han.

«La liste des nouveaux subsides accordés aux infrastructures sportives est publiée à la suite d’une analyse trimestrielle des dossiers basée sur les priorités établies pour le département, précise le ministre wallon Jean-Luc Crucke dans un communiqué. L’analyse du 2e trimestre 2021 a porté sur des dossiers initiés et finalisés avant l’adoption de la réforme des subventions. Ces subsides sont attribués aux Communes et clubs wallons pour leur permettre d’entretenir et de développer leurs infrastructures sportives.»

Outre les quatre projets luxembourgeois, un projet a été retenu en Hainaut et trois dans la province de Namur.

La liste des nouveaux critères

Pour rappel, avec le nouveau décret entré en vigueur le 23 janvier 2021, dorénavant, un dossier ne sera recevable que si une série de critères sont respectés:

– Engagement via une charte pour le respect des valeurs éthiques;

– Accessibilité aux infrastructures pour les personnes à mobilité réduite;

– Utilisation «non discriminante» des infrastructures;

– Intégration de la dimension d’écoresponsabilité dans le projet;

– Construction attentive à la performance énergétique et l’utilisation de matériaux durables;

– Motivation d’un projet de développement sportif (incapacité des infrastructures existantes à répondre aux besoins exprimés localement,…);

– Pour les Communes et provinces, l’inscription du projet d’investissement dans leur Programme Stratégique Transversal (PST).

«Le taux de subvention tiendra compte de la rencontre des objectifs mis en place par le gouvernement pour le département des infrastructures sportives afin que les investissements financés par la Wallonie rencontrent les besoins du secteur.», indique encore le ministre wallon des infrastructures sportives.