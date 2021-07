Gembloux: Alain Gaudry démissionne

Petit coup de tonnerre chez les «Couteliers» dont le manager Alain Gaudry vient de démissionner.

On s’y attendait un peu depuis le retrait de la TDM 2 (D3), l’équipe fanion du club de Gembloux. « C’était un petit coup sur la tête vu tout un travail préparatif fait mais je respecte les choix du comité, confie Alain Gaudry, désormais ex-manager des Couteliers. Après l’entre-saison et la période des transferts, j’ai décidé de prendre un peu de recul. Il n’y avait plus l’équipe fanion en D3 et au niveau de la formation des jeunes joueurs Marc Mesureur gère bien son groupe. Il n’y a donc pas besoin d’un manager et je n’aime pas les titres pour le plaisir d’en avoir. Je resterai donc un simple supporter et part en bons termes après quelques dizaines d’années au club comme joueur puis coach ou dirigeant… »

